Поджоги в Гризинькалнсе: Полиция решает, нужна ли задержанному психиатрическая экспертиза

В полиции пока решают, нуждается ли арестованный молодой человек в судебно-психиатрической и психологической экспертизе.

Вечером 9 мая поступила информация о том, что в многоквартирном доме по улице Звайгжню загорелись две квартиры. Через некоторое время поступила информация о том, что пожар вспыхнул и в многоквартирном доме на улице Лабораторияс.

Первым на место происшествия прибыл экипаж полиции. Поскольку Государственная пожарно-спасательная служба была еще в пути, сотрудники полиции решили эвакуировать пострадавших со второго этажа самостоятельно. Пострадавших удалось эвакуировать, подогнав к дому служебный автомобиль и воспользовавшись его крышей.

Видео: Пожар в Риге

В ходе расследования установлено, что в обоих уголовных производствах фигурирует один и тот же предполагаемый виновный.

10 мая в Вентспилсе полиция арестовала мужчину 1999 года рождения. По месту жительства мужчины в срочном порядке был проведен обыск, в результате чего удалось получить комплекс дополнительных доказательств относительно возможной связи виновника с вышеупомянутым поджогом.

Законом за указанное преступление предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Галерея: Пожар в Риге

Упомянутый мужчина ранее уже был наказан за финансовые и насильственные преступления. 12 мая суд применил к мужчине меру пресечения - заключение под стражу.

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