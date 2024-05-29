Первый призыв СГО: в пятницу пройдет выпускной

Торжественная церемония начнется с речи президента Эдгара Ринкевича, после чего будет проигран государственный гимн Латвии и с обращением к присутствующим выступит премьер-министр Эвика Силиня, а затем министр обороны Андрис Спрудс.

Кроме того, речь на церемонии произнесут командир механизированной пехотной бригады сухопутных войск полковник Оскар Кудлис и военнослужащий СГО.

В ходе мероприятия будут вручены награды и памятные монеты. С окончанием первого призыва СГО в механизированной пехотной бригаде сухопутных войск начата новая традиция - вручение памятных монет тем военнослужащим СГО, которые успешно завершили 11-месячную службу или за время службы заключили договор о профессиональной службе.

На аверсе памятной монеты изображена бронетехника БМРД, символизирующая механизированную пехотную бригаду сухопутных войск, и выгравирована надпись Valsts aizsardzības dienests ("Служба государственной обороны)". На реверс монеты нанесен логотип механизированной пехотной бригады сухопутных войск и девиз Vienotībā spēks! ("В единстве сила!").

На 11-месячную службу СГО в июле 2025 года на военной базе в Адажи призывают молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет: они могут добровольно подать заявку с 16 июня 2024 года по 10 января 2025 года на сайте klustikaravirs.lv.

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