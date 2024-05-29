Очевидец заметил автомобиль на улице Матиса в Риге. На регистрационном номере Mercedes написано RUSSIA, что, учитывая нынешнюю политическую ситуацию, в Латвии рассматривается как прославление страны-агрессора России. Правда, есть одна загвоздка - автомобиль зарегистрирован в Швеции.

Видео: Автомобиль с номерным знаком RUSSIA в Риге

TVNET обратился в Госполицию, чтобы узнать, может ли такое транспортное средство свободно передвигаться по дорогам Латвии.

Представители правоохранительных органов заявили, что, несмотря на то, что номер автомобиля может быть законно выдан в Швеции, иностранный гражданин должен подчиняться законам страны, в которой он находится.

Госполиция может привлечь к ответственности за использование символики, прославляющей страну-агессора, но каждый случай должен оцениваться индивидуально и выясняться субъективная цель и мотив использования такого номера человеком - является ли причина выражением поддержки войны России в Украине или чем-то другим.

Ранее журналисты TVNET+ уже обращались в Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы разъяснить статус таких номеров в Латвии. Был сделан вывод, что каждый случай с персонализированными номерными знаками тщательно оценивается комиссией CSDD.

В начале российского вторжения в Украину водителям в Литве предлагали сменить номерные знаки, которые могут вызвать возмущение общественности, например номерные знаки с надписью MOSKVA.

На вопрос, существует ли подобная практика в Латвии, представитель CSDD заявил, что еще до развязанной Россией полномасштабной войны комиссия тщательно рассматривала каждое заявление и отказывала во всех случаях, если на номерном знаке содержалась какая-либо двусмысленная информация. Подробное объяснение можно найти в статье ниже.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!