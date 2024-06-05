Многоквартирные дома в Саласпилсе остались без горячей воды

Программа сообщает, что предприятие по обслуживанию домов - Namu pārvaldīšana - регулярно задерживает оплату теплоэнергии местному поставщику - Salaspils siltums.

В Salaspils siltums рассказали, что долг Namu pārvaldīšana уже превысил 90 тысяч евро. По информации компании, подача горячей воды прекращена в 23 многоквартирных дома.

"27.05.2024, увидев, что SIA Namu pārvaldīšana даже не приступила к оплате счетов за апрель, написали еще одно письменное предупреждение. Если до 31 мая этого года оплата не поступит, 3 июня будет прекращена подача горячей воды во все дома", - так описали ситуацию в Salaspils siltums.

Журналисты Rus.LSM попытались связаться с главой Namu pārvaldīšana - Александром Журавлевом, но не по одному из телефонов не удалось дозвониться. не удалось связаться с управляющим и жильцам.

"Если никак нельзя дозвониться и найти этого управляющего, тогда да, наверное, надо обращаться в полицию. Я не знаю, я о таких случаях еще никогда не слышал", - отметил Гирт Бейкманис, председатель правления Латвийской ассоциации предприятий по управлению и обслуживанию недвижимости.

До вечера вторника, 4 июня, журналистам Rus.LSM не удалось связаться с управляющим, но жильцы некоторых домов поделились информацией, о том, что они получили сообщения, что долг перед Salaspils siltums будет оплачен. Salaspils siltums также подтвердило, что некоторые дома уже подключены к теплу.

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