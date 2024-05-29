Элина Дидрихсоне накричала на работницу, которую взяла с собой в поездку

Во время поездки пара испытала поистине яркую гамму эмоций. Уже в начале все пошло не так, как планировалось, когда их сыну Джейсону пришлось остаться дома.

Во время поездки Элина также узнала, что муж за ее спиной вложился в необдуманную сделку, чему она совсем не обрадовалась.

Кроме того, Дидрихсоне получила наказание за то, что без разрешения фотографировала на территории отеля, а в шоу видно, как Элину разозлила работница, которую она взяла с собой.

Готовясь отправиться на день рождения Науриса на яхте, Элина снова опаздывает, и в спешке происходит нечто совершенно неожиданное. Она разозлилась на свою работницу, которая не смогла быстро найти подходящие видео для публикации в Instagram.

Незадолго до того, как направиться к такси, Элина поручает взятой с собой работнице опубликовать контент для магазина Butterfly. Не найдя то, что было нужно, Элина завелась: "Разве ты не договорилась с Самантой, что будешь присылать ей каждую рекламу?". На что работница отвечает: "Нет, потому что какой смысл мне все пересылать, если у нас есть отдельная группа, куда рассылается реклама".

Элине такие отговорки не понравились. В порыве эмоций она накричала на работницу: "Нет, в этой группе не только реклама! Ну куда ты листаешь? Как ты можешь не знать этого! Ты сама ей рекламу делала! Тыкает лишь в этот телефон!".

Тем временем Наурис попытался сгладить ситуацию, попросив Элину не скандалить.

Уже сообщалось, что поездка домой в Латвию также оказалась неприятной. Когда наконец пришло время возвращаться из Дубая к сыну, пара узнала, что их билеты на самолет аннулированы. Как такое могло произойти, читайте ниже.

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