Швецию просят отложить переброску истребителей Jas Gripen в Украину

Заявление Швеции было сделано после интенсивных переговоров между членами коалиции ПВО, которая помогает Украине как самолетами, так и системами ПВО.

"Другие страны, входящие в коалицию, призвали нас подождать с системой Jas Gripen. Это связано с тем, что основное внимание в настоящее время уделяется внедрению системы F-16", - сказал Йонссон.

О намерении отправить в Украину истребители F-16 уже заявили Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия. Ожидается, что первый самолет будет доставлен уже в этом году.

"Мы ни в коем случае не исключаем, что это может стать актуальным в будущем, но сейчас украинская сторона сосредоточена на реализации программы F-16", - заявил министр обороны Швеции.

Шведская оппозиция в принципе требовала немедленной поставки Jas Gripen Украине, но сейчас об этом не может быть и речи.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, совершил официальный визит в Бельгию, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает поставку Украине 30 истребителей F-16 американского производства при условии, что они будут использоваться только на территории Украины.

В этом году Бельгия также предоставит Украине военную помощь на сумму не менее 977 миллионов евро, сообщил Зеленский.

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