Финляндия разрешила ВСУ применять ее оружие по целям в РФ

Украина имеет право в целях обороны наносить удары финским оружием по объектам на территории России, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Вооруженные силы Украины могут атаковать цели на территории России оружием, полученным от Финляндии, заявила в интервью изданию Uusi Suomi в среду, 29 мая, глава финского министерства иностранных дел Элина Валтонен. Она пояснила, что Украина ведет оборонительную войну, а потому вправе в целях самозащиты наносить удары по военным объектам, расположенным на территории страны-агрессора. Правительство в Хельсинки не устанавливало каких-либо конкретных ограничений на использование передаваемой им помощи, но ожидает, что Украина будет применять это оружие в соответствии с международным правом, добавила Валтонен.
НАТО призвала союзников снять ограничения для ВСУ
Несколько дней назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist заявил, что западные страны должны разрешить Украине атаковать передаваемым ими оружием военные объекты в России. Аналогичное заявление Столтенберг сделал и на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Софии, после чего ее участники приняли резолюцию, в которой призвали снять ограничения на использование западного оружия украинской армией. Для такого решения пришло время, поскольку красные линии, проведенные некоторыми странами НАТО, "связали украинцам руки", сказал генсек НАТО в Софии. При этом он напомнил о тяжелой ситуации на фронте, сложившейся за последние недели в Харьковской области Украины.
На следующий день к мнению Столтенберга присоединился верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Разрешить Украине применять западное оружие для поражения объектов на территории РФ "в соответствии с нормами ведения войны вполне возможно" и не противоречит международному праву, заявил он. По словам Борреля, такое решение становится все более важным. Некоторые страны обосновывают ограничения риском дальнейшей эскалации отношений с РФ, но нельзя лишать украинцев возможности защищать себя, оправдываясь угрозой эскалации, добавил глава европейской дипломатии.
Германия - против ударов Украины по территории РФ
Среди стран, которые пока исключают снятие запрета на использование оружия, переданного Киеву, для поражения целей в РФ, находятся, в частности, Германия и Италия. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь отказался разрешать Украине наносить удары по военным объектам на российской территории оружием из Германии. На сегодняшний день между Берлином и Киевом существуют согласованные "четкие правила для поставок оружия, которые мы уже осуществили", сказал Шольц. "И они работают. По крайней мере, я так считаю", - добавил он. В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не понимает заявлений Столтенберга, и призвала к осторожности.
За снятие ограничений для Украины выступили ряд политиков из правящей в Германии коалиции и из оппозиции. Кроме того, за такое решение выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. США выступают против ударов по целям в РФ американским оружием.
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