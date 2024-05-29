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"Травмы очень серьезные": словацкие чиновники о здоровье Фицо и моменте покушения

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Словацкие чиновники рассказывают о здоровье Фицо
Словацкие чиновники рассказывают о здоровье Фицо Фото: AP/Scanpix

Выздоровление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в которого стреляли две недели назад, займет чрезвычайно много времени, заявил в среду, 29 мая, министр обороны Роберт Калиняк.

Больница в городе Банска-Бистрица, где Фицо перенес две операции, в среду, 29 мая, охарактеризовала состояние премьер-министра как "удовлетворительное".

"Выздоровление премьер-министра, наконец, идет по правильному пути", - заявил Калиняк журналистам.

"Это выздоровление будет чрезвычайно долгим, поскольку его травмы очень серьезные", - добавил он.

Советник словацкого правительства Эрик Калиняк, присутствовавший во время покушения, заявил, что раны были всего в "миллиметрах" от фатальных последствий.

Пули "попали в тонкую кишку так, что ее пробили пять раз, но врачи сотворили чудо", - цитирует советника новостной портал postoj.sk.

Напомним, покушение на Роберта Фицо произошло в среду, 15 мая, в городе Гандлова после выездного заседания правительства. Когда премьер подошел к местным жителям, неизвестный мужчина выстрелил в него несколько раз.

Изначально власти не называли имя подозреваемого, однако местные СМИ в течение дня выяснили, что стрелявшим мог быть местный 71-летний литератор и политический активист Юрай Чинтула.

Подозреваемый проживал в городе Левице на западе страны. Вышло несколько сборников его поэзии. В свое время он работал на охранном предприятии, сообщают СМИ. Чинтула открыто выражал в соцсетях ненависть к Фицо, выяснили журналисты.

Правительство сообщило, что нападение имело "политический мотив". СМИ сообщили также, что полиция допросила и жену стрелка.

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