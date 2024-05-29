"Травмы очень серьезные": словацкие чиновники о здоровье Фицо и моменте покушения

Выздоровление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в которого стреляли две недели назад, займет чрезвычайно много времени, заявил в среду, 29 мая, министр обороны Роберт Калиняк.
Больница в городе Банска-Бистрица, где Фицо перенес две операции, в среду, 29 мая, охарактеризовала состояние премьер-министра как "удовлетворительное".
"Выздоровление премьер-министра, наконец, идет по правильному пути", - заявил Калиняк журналистам.
"Это выздоровление будет чрезвычайно долгим, поскольку его травмы очень серьезные", - добавил он.
Советник словацкого правительства Эрик Калиняк, присутствовавший во время покушения, заявил, что раны были всего в "миллиметрах" от фатальных последствий.
Пули "попали в тонкую кишку так, что ее пробили пять раз, но врачи сотворили чудо", - цитирует советника новостной портал postoj.sk.
Напомним, покушение на Роберта Фицо произошло в среду, 15 мая, в городе Гандлова после выездного заседания правительства. Когда премьер подошел к местным жителям, неизвестный мужчина выстрелил в него несколько раз.
Изначально власти не называли имя подозреваемого, однако местные СМИ в течение дня выяснили, что стрелявшим мог быть местный 71-летний литератор и политический активист Юрай Чинтула.
Подозреваемый проживал в городе Левице на западе страны. Вышло несколько сборников его поэзии. В свое время он работал на охранном предприятии, сообщают СМИ. Чинтула открыто выражал в соцсетях ненависть к Фицо, выяснили журналисты.
Правительство сообщило, что нападение имело "политический мотив". СМИ сообщили также, что полиция допросила и жену стрелка.
⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico - the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024
According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg
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