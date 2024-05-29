"Травмы очень серьезные": словацкие чиновники о здоровье Фицо и моменте покушения

Больница в городе Банска-Бистрица, где Фицо перенес две операции, в среду, 29 мая, охарактеризовала состояние премьер-министра как "удовлетворительное".

"Выздоровление премьер-министра, наконец, идет по правильному пути", - заявил Калиняк журналистам.

"Это выздоровление будет чрезвычайно долгим, поскольку его травмы очень серьезные", - добавил он.

Советник словацкого правительства Эрик Калиняк, присутствовавший во время покушения, заявил, что раны были всего в "миллиметрах" от фатальных последствий.

Пули "попали в тонкую кишку так, что ее пробили пять раз, но врачи сотворили чудо", - цитирует советника новостной портал postoj.sk.

Напомним, покушение на Роберта Фицо произошло в среду, 15 мая, в городе Гандлова после выездного заседания правительства. Когда премьер подошел к местным жителям, неизвестный мужчина выстрелил в него несколько раз.

Изначально власти не называли имя подозреваемого, однако местные СМИ в течение дня выяснили, что стрелявшим мог быть местный 71-летний литератор и политический активист Юрай Чинтула.

Подозреваемый проживал в городе Левице на западе страны. Вышло несколько сборников его поэзии. В свое время он работал на охранном предприятии, сообщают СМИ. Чинтула открыто выражал в соцсетях ненависть к Фицо, выяснили журналисты.

Правительство сообщило, что нападение имело "политический мотив". СМИ сообщили также, что полиция допросила и жену стрелка.

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico - the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter



According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

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