Видео В Риге пьяный водитель не смог припарковаться и попытался сбежать от полиции

Внимательность и неравнодушное поведение людей позволили задержать водителя, который, несмотря на серьезное опьянение, был готов отправиться домой за рулем автомобиля. Как только машина тронулась, водитель въехал в другое авто.

У заправочной станции на улице Краста прохожие заметили водителя Opel, который явно был в состоянии алкогольного опьянения и собирался сесть за руль и уехать.

В этот момент туда же прибыл экипаж муниципальной полиции, которому было поручено утихомирить веселящуюся толпу. К полицейским подошел мужчина и указал на автомобиль Opel, который в этот момент пытался припарковаться и слегка задел машину незнакомца.

На вопрос сотрудников муниципальной полиции, был ли водитель в нетрезвом состоянии, он ответил отрицательно. Водитель также отрицал, что управлял автомобилем.

"Водитель очень агрессивно заявил, что он не управлял транспортным средством. Учитывая все эти обстоятельства, сотрудники полиции приняли решение задержать мужчину. По дороге к машине он решил сбежать, поэтому полицейским пришлось применить как физическую силу, так и специальные средства. После этого мужчину поместили в специальный отсек оперативного автомобиля", - сообщила представитель полиции Рижского самоуправления Кристине Клявениеце.

На место прибыли сотрудники Госполиции, и мужчину отвезли на экспертизу. Результаты показали сильную интоксикацию - 1,84 промилле.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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