Украина получит шведские летающие радары ASC-890. Как это может изменить ситуацию на фронте

Юнсон сделал это заявление после переговоров в рамках так называемой «коалиции ПВО» — группе стран, которые взялись организовывать поставки в Украину систем противовоздушной обороны. Они же организовывают и передачу боевых самолетов.

При этом, по словам министра, поставки Gripen могут состояться в будущем. «Мы ни в коем случае не исключаем, что это может стать актуальным в будущем, но сейчас основное внимание украинской стороны уделяется реализации программы F-16», — цитирует Юнсона ТТ.

Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали передать свои F-16 Украине, однако когда это произойдет, точно неизвестно. Первой, как считается в настоящее время, истребители должна передать Дания, однако это случится, как утверждают в правительстве, «в ближайшие месяцы».

JAS 39 Gripen — вполне реальная альтернатива F-16. В отличие от американского истребителя, это довольно неприхотливый самолет, способный взлетать с менее подготовленных аэродромов.

Кроме того, считается, что он довольно недорог в обслуживании, у него очень невысокая стоимость летного часа — показатель, который включает в себя все эксплуатационные расходы.