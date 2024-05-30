ЕС хочет распространить на Telegram ограничения, введенные против интернет-гигантов Apple, Google и Facebook

Представитель Европейской комиссии заявил, что изучает методику подсчета пользователей Telegram и продолжает следить за ситуацией на информационном рынке.

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Как показывают результаты многочисленных прокурорских проверок, именно Telegram прокремлевские аккаунты используют чаще всего для ведения информационных войн по самым разным поводам — будь то война в Украине, миграционный кризис и изменения глобального климата.

Кроме того, в последнее время сотрудники российской разведки стали использовать этот мессенджер еще и для вербовки агентов за рубежом.

«Мы придерживаемся той точки зрения, что Telegram — достаточно большая платформа, чтобы предъявлять к ней те же требования, как к Facebook, X и YouTube, — заявила в начале месяца премьер-министр Эстонии Кая Каллас. — Он безусловно попадает под определение очень крупной интернет-площадки».

Премьер попросила Еврокомиссию не слишком доверять цифрам, предоставленным руководством Telegram, и провести независимую оценку размера его аудитории.

Представитель Telegram заверил, что для распространения дезинформации мессенджер как раз страшно неэффективен, поскольку его работа не опирается на алгоритмы.

Он также пообещал, что вскоре у сотрудников правоохранительных органов появится отдельный инструмент для верификации Telegram-постов: по его словам, работа по его созданию в компании почти завершена.