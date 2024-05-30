В среду, 29 мая, прошла церемония инаугурации нового ректора Латвийского университета (ЛУ) Гундара Берзиньша. На торжественную церемонию собралось более 300 местных и зарубежных гостей, в том числе знаменитости. Смотрите фото!

На торжественной церемонии перед присутствующими выступили председатель совета ЛУ Марцис Аузиньш, председатель сената ЛУ Даце Балоде и министр образования и науки Анда Чакша. Ректора поздравили также представители Сениорского клуба ЛУ, студенческого совета, Клуба выпускников и меценатов, а также студенты и студенческие корпорации. Мероприятие завершилось выступлением теолога Юриса Рубениса о будущем Латвии.

В мероприятии приняли участие более 300 местных и зарубежных гостей, в том числе министры, руководители учреждений госуправления, представители университетов и научных структур, представители ЛУ.