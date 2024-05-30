На сцене театра "Дайлес" дебютировал пятимесячный младенец

Издание Privātā Dzīve выяснило, что из более, чем 75 кандидатов, было отобрано четверо, которые по очереди будут играть в постановке.

Директор театра "Дайлес" Юрис Жагарс сказал, что эпизод, в котором появляется младенец, очень эмоционален: отец отказывается от своего новорожденного ребенка. "Если бы в этот момент на сцену выкатили коляску, это была бы совсем другая эмоция. Если бы малышом была кукла, люди бы не поверили", - говорит директор театра.

Жагарс подчеркнул, что с малышом на сцене ничего плохого не происходит, а его мама стоит тут же за кулисами. Кроме того, он добавил, что младенцу оплачивается его работа.

"Мы платим малышу, также как и маленькому мальчику, который тоже участвует в этой постановке. Мы даже заплатили гонорар собаке. Было шоу под названием Pavasaris, в котором на сцену выходила Буча. Средства за каждый спектакль шли ее друзьям в приют. Собака тогда очень много заработала", - сказал Жагарс.

Уже сообщалось, что Wintera stāsts - новая постановка британского режиссера Джеффа Джеймса, вдохновленная пьесой "Зимняя сказка" английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира.

Роли в постановке исполнили Мартиньш Мейерс, Артурс Крузкопс, Карлис Арнольдс Авотс, Индра Брике, Андрис Булис, Дайнис Гайделис, Катрина Грига, Клавс Кристапс Кошинс, Анете Красовска, Никлавс Курпниекс, Илзе Кузуле-Скрастиня, Марта Ловиса Янчевска, Милена Мишкевича, Иева Сеглиня, Мадара Вильчука. В спектакле также примут участие Теодорс Масальскис или Эдуардс Рабантс, а также Зиема Строде, Эмма Луце, Анце Иристе или Кате Лидака.

Больше - в издании журнала Privātā Dzīve от 28 мая!

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