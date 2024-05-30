Шпионской программой Pegasus, которая есть только у спецслужб, заразили или пытались заразить телефоны минимум семерых журналистов и активистов в Латвии, Литве и Польше. Это подтвердила экспертиза канадской лаборатории Citizen Lab и НГО Access Now, сообщает портал Rus.LSM.
По мнению Rus.LSM, который ознакомился с результатами исследования, косвенные улики указывают, что телефоны, возможно, могла атаковать спецслужба Латвии или Эстонии. Пострадавшие в основном граждане России и Белоруссии, но есть и гражданин Латвии.
Мария Епифанова, проживающая в Риге с 2016 года, российская журналистка, и генеральный директор газеты "Новая газета Европа", в августе 2023 года получила на свой телефон Apple уведомление от операционной системы о том, что хакеры, связанные с государством пытались атаковать ее телефон.
Через несколько недель независимо СМИ "Медуза" опубликовало исследование о том, что неизвестные с помощью Pegasus взломали телефон издателя "Медузы" Галины Тимченко. Ранее она тоже получила аналогичное уведомление о нападении.
Через социальную сеть Facebook было установлено, что подобные уведомления от Apple в Латвии получили еще несколько журналистов - Евгений Эрлих, проживающий в Риге двойной гражданин Израиля и России, экс-ведущий программы "Балтия. Неделя", а также гражданин Латвии Евгений Павлов, сотрудничавший и с "Балтия. Неделя", и с "Новой газетой Балтия".
Это русскоязычные журналисты либо из России, либо сотрудничавшие с российскими СМИ, работающими на аудиторию в России. Все живут в Латвии и у всех есть латвийские номера телефонов.
Также как и Тимченко, Епифанова, Эрлих и Павлов осенью прошлого года обратились к техническим экспертам - международной неправительственной организации Access Now и лаборатории Citizen Lab.
Всего в странах Балтии и Восточной Европы так поступили около 50 журналистов, в основном из русскоязычной эмигрантской общины.
В результате эксперты пришли к выводу, что помимо Тимченко есть еще семь человек, чьи телефоны были взломаны или их пытались взломаться. Три из них расположены в Латвии и по два – в Литве и Польше.
Одна из версий, что за журналистами могли следить европейские, в том числе латвийские спецслужбы, сообщает портал Rus.LSM.
Латвийские спецслужбы и политики ранее не комментировали, есть ли в Латвии программное обеспечение Pegasus. Однако эксперты, фиксирующие следы использования этой программы по всему миру, заявили, что почти уверены, что Pegasus доступен спецслужбам Латвии. Citizen Lab впервые заметила его признаки в 2018 году.
Портал Rus.LSM отмечает, что случай Павлова отличается от других тем, что на данный момент он является единственной известной жертвой Pegasus, который является гражданином Латвии.
При проверке телефонов нескольких латвийских журналистов, получивших уведомления от Apple, ни заражения, ни попыток заражения обнаружено не было.
Как сообщалось, Латвийская ассоциация журналистов (LŽA) в прошлом году направила министру внутренних дел запрос с просьбой объяснить возможное отслеживание коммуникаций журналистов с помощью шпионского программного обеспечения.
В своем ответе министр Рихард Козловскис заявил, что организация, методология и тактика оперативных мероприятий являются государственной тайной.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!