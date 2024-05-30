Также как и Тимченко, Епифанова, Эрлих и Павлов осенью прошлого года обратились к техническим экспертам - международной неправительственной организации Access Now и лаборатории Citizen Lab.

Всего в странах Балтии и Восточной Европы так поступили около 50 журналистов, в основном из русскоязычной эмигрантской общины.

В результате эксперты пришли к выводу, что помимо Тимченко есть еще семь человек, чьи телефоны были взломаны или их пытались взломаться. Три из них расположены в Латвии и по два – в Литве и Польше.

Одна из версий, что за журналистами могли следить европейские, в том числе латвийские спецслужбы, сообщает портал Rus.LSM.

Латвийские спецслужбы и политики ранее не комментировали, есть ли в Латвии программное обеспечение Pegasus. Однако эксперты, фиксирующие следы использования этой программы по всему миру, заявили, что почти уверены, что Pegasus доступен спецслужбам Латвии. Citizen Lab впервые заметила его признаки в 2018 году.

Портал Rus.LSM отмечает, что случай Павлова отличается от других тем, что на данный момент он является единственной известной жертвой Pegasus, который является гражданином Латвии.

При проверке телефонов нескольких латвийских журналистов, получивших уведомления от Apple, ни заражения, ни попыток заражения обнаружено не было.

Как сообщалось, Латвийская ассоциация журналистов (LŽA) в прошлом году направила министру внутренних дел запрос с просьбой объяснить возможное отслеживание коммуникаций журналистов с помощью шпионского программного обеспечения.

​В своем ответе министр Рихард Козловскис заявил, что организация, методология и тактика оперативных мероприятий являются государственной тайной.

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