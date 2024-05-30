Для того, чтобы изменить привычки неосторожных пользователей электросамокатов и способствовать безопасному передвижению, оператор самокатов Bolt второй год анализирует показатели езды и безответственным пользователям может быть ограничен доступ к самокатам.
Безрассудное вождение, аварии, езда вдвоем: в Bolt рассказали, за что могут запретить пользоваться самокатами
Показатели безрассудного вождения измеряются для всех пользователей самокатов Bolt, которые совершили не менее пяти поездок.
Датчики скутера могут определять, например, езду на скутере вдвоем, резкое торможение, занос, столкновения и парковку скутера в зоне, запрещенной для парковки.
Если рейтинг пользователя будет отрицательным, то он сначала получит уведомление в приложении с информацией о том, как улучшить свою культуру вождения.
Если в течение следующих пяти поездок показатели пользователя не улучшатся, то максимальная скорость скутера будет снижена до 15 километров в час (км/ч), а пользователям, продолжающим безответственно ездить, может быть ограничен доступ к самокатам Bolt.
При этом в Bolt отмечают, что ограничение скорости в праздничные дни действует и в этом сезоне. Это означает, что в выходные дни максимальная скорость снижается с обычных 25 км/ч до 20 км/ч. А в некоторых городских районах останется в силе установленное ранее ограничение от 10 до 15 км/ч.
Bolt напоминает, что с 1 мая этого года в историческом центре Риги действует зона ограничения скорости, где скорость не может превышать 20 км/ч. Также электрические самокаты в Старой Риге можно парковать только на местах парковки, указанных на карте приложения Bolt.
Самокаты Bolt в этом сезоне доступны в 19 городах Латвии - Риге, Елгаве, Юрмале, Валмиере, Даугавпилсе, Огре, Лиепае, Вентспилсе, Резекне, Сигулде, Икшкиле, Тукумсе, Екабпилсе, Цесисе, Саулкрасты, Саласпилсе, Кекаве, Лиелварде и в Адажи.
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