Пьяное убийство в Гризинькалнсе: двое мужчин убили соседа, один пытался скрыться

27 ноября 2023 года Государственная полиция получила вызов в Гризинькалнс, где в одной из квартир жилого дома было обнаружено тело мужчины 1974 года рождения с признаками насильственной смерти.

В ходе расследования было установлено, что к преступлению причастны двое соседей убитого. 2 января этого года был задержан один из исполнителей преступления, мужчина 1993 года рождения. Он был помещен под арест.

Второй предполагаемый преступник - мужчина 1996 года рождения. Сразу после убийства он уехал из Латвии в Норвегию, чтобы скрыться от правоохранительных органов, и там был задержан за совершение другого преступления.

17 мая этого года мужчина 1996 года рождения был экстрадирован в Латвию и в настоящее время находится под стражей.

В ходе расследования было установлено, что оба лица совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения из-за давнего конфликта с соседом.

Оба подозреваемых мужчины ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина 1993 года рождения находился в розыске за грабеж и был осужден за рубежом за незаконный оборот наркотиков.

Мужчина 1996 года рождения ранее был судим за нанесение телесных повреждений и незаконный оборот наркотических средств.

За подобные преступления закон предусматривает пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет с испытательным сроком до трех лет.

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