Это также побудило к поиску долгосрочных решений. В прошлом году Германия вместе с более чем десятью другими странами ЕС выступила с инициативой Sky Shield по разработке совместной системы противовоздушной обороны с использованием технологий, разработанных США и Израилем. Но Франция публично раскритиковала это предложение и предложила другое, поддержанное меньшим числом союзников.

На прошлой неделе Польша и Греция призвали Европейскую комиссию помочь разработать и, возможно, профинансировать общеевропейскую систему противовоздушной обороны.

Некоторые страны ЕС предложили увеличить свой общий долг для финансирования оборонных проектов.

В письме, направленном президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министры Греции и ПольшиКириакос Мицотакис и Дональд Туск назвали противовоздушную оборону "главной уязвимостью нашей безопасности", добавив, что война в Украине "преподала нам урок, который мы не можем больше игнорировать".

В частности, европейцы обнаружили, что дальние авиаудары больше не являются самым мощным оружием, а новой угрозой стали дешевые ударные дроны.

Представитель НАТО заявил, что цели и планы обороны засекречены, но противовоздушная и противоракетная оборона являются главным приоритетом.

"Новые оборонные планы НАТО также значительно увеличивают требования к противовоздушной и противоракетной обороне, как с точки зрения численности, так и с точки зрения боеготовности", - сказал чиновник.

"Именно поэтому мы уверены, что сдерживание НАТО в отношении России остается сильным", - добавил он.

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