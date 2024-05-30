Внутренние подсчеты НАТО показывают, что Европа имеет лишь 5% средств противовоздушной обороны, необходимых ей для защиты своего восточного фланга, пишет Financial Times (FT). Полномасштабное вторжение России в Украину продемонстрировало важность противовоздушной обороны. Киев был вынужден запросить у союзников дополнительные зенитные системы и ракеты для защиты своих городов, войск и энергосистемы от ежедневных российских атак.
"Одна из самых больших дыр": НАТО имеет только 5% средств ПВО, необходимых для защиты восточных границ (1)
Однако страны НАТО располагают менее чем 5% средств ПВО, необходимых для защиты стран Восточной и Центральной Европы от полномасштабного нападения, по словам людей, знакомых с конфиденциальными планами обороны, составленными в прошлом году, пишет газета.
Как заявил высокопоставленный дипломат альянса,
способность защищаться от ударов с воздуха является важной частью плана обороны НАТО в Восточной Европе. "И сейчас у нас их нет", - отметил он.
Интенсивное использование Россией ракет, беспилотников и бомб в Украине вынудило страны НАТО увеличить свои расходы на оборону после десятилетий сокращения военного бюджета.
"ПВО - одна из самых больших дыр, которые у нас есть", - подчеркнул другой источник издания.
"Мы не можем этого отрицать", - признал он.
FT отмечает, что в прошлом году в оборонном обзоре правительства Великобритании проблема защиты от атак с неба была названа самой актуальной за последние 30 лет.
НАТО усиливает свой щит ПВО
Неспособность западных союзников предоставить Украине дополнительные средства ПВО в последние месяцы показала, что поставки на континент дорогих и медленно производимых систем ограничены.
Это также побудило к поиску долгосрочных решений. В прошлом году Германия вместе с более чем десятью другими странами ЕС выступила с инициативой Sky Shield по разработке совместной системы противовоздушной обороны с использованием технологий, разработанных США и Израилем. Но Франция публично раскритиковала это предложение и предложила другое, поддержанное меньшим числом союзников.
На прошлой неделе Польша и Греция призвали Европейскую комиссию помочь разработать и, возможно, профинансировать общеевропейскую систему противовоздушной обороны.
Некоторые страны ЕС предложили увеличить свой общий долг для финансирования оборонных проектов.
В письме, направленном президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министры Греции и ПольшиКириакос Мицотакис и Дональд Туск назвали противовоздушную оборону "главной уязвимостью нашей безопасности", добавив, что война в Украине "преподала нам урок, который мы не можем больше игнорировать".
В частности, европейцы обнаружили, что дальние авиаудары больше не являются самым мощным оружием, а новой угрозой стали дешевые ударные дроны.
Представитель НАТО заявил, что цели и планы обороны засекречены, но противовоздушная и противоракетная оборона являются главным приоритетом.
"Новые оборонные планы НАТО также значительно увеличивают требования к противовоздушной и противоракетной обороне, как с точки зрения численности, так и с точки зрения боеготовности", - сказал чиновник.
"Именно поэтому мы уверены, что сдерживание НАТО в отношении России остается сильным", - добавил он.
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