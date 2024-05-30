PMLP меняет место выдачи ВНЖ для украинских беженцев. Куда идти?

Учитывая, что количество украинцев, нуждающихся в услугах управления, постепенно уменьшается, с 27 июня управление прекратит свою деятельность в Рижском центре поддержки жителей Украины.

С 1 июля услуги украинским гражданам в Риге будут предоставляться в четырех территориальных отделах PMLP в режиме живой очереди.

Спектр услуг останется неизменным: клиенты по-прежнему смогут оформить вид на жительство с правом на трудоустройство, подать сведения для включения в Регистр физических лиц, задекларировать место жительства и подать заявление на получение персонального кода.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!