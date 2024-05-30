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PMLP меняет место выдачи ВНЖ для украинских беженцев. Куда идти?

rus.tvnet.lv/LETA
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Украинские беженцы в Латвии
Украинские беженцы в Латвии Фото: LETA

В связи с уменьшением потока украинских беженцев Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) в дальнейшем будет предоставлять услуги по оформлению вида на жительство в территориальных отделениях, сообщили агентству LETA в PMLP.

Учитывая, что количество украинцев, нуждающихся в услугах управления, постепенно уменьшается, с 27 июня управление прекратит свою деятельность в Рижском центре поддержки жителей Украины.

С 1 июля услуги украинским гражданам в Риге будут предоставляться в четырех территориальных отделах PMLP в режиме живой очереди.

Спектр услуг останется неизменным: клиенты по-прежнему смогут оформить вид на жительство с правом на трудоустройство, подать сведения для включения в Регистр физических лиц, задекларировать место жительства и подать заявление на получение персонального кода.

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