Видео За одну ночь в Олайне произошло три пожара

Жительница Олайне Зайга рассказывает: "Дверь даже не открыли, а в квартире уже стоял дым. Даже стало плохо, пришлось вызывать экстренные службы. Детей соседей спасли - это было сложно для маленьких, а насчет взрослых не знаю, не слышала, чтобы кто-то пострадал".

На улице Земгалес, 30 горели почтовые ящики, в том же дворе возле дома 32 загорелся автомобиль Volkswagen, а чуть дальше, на улице Стация, 22, полностью сгорела Toyota.

Сотрудники Государственной полиции задержали мужчину 1988 года рождения по подозрению в поджоге.

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