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Видео За одну ночь в Олайне произошло три пожара

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Пожар. Иллюстративное фото.
Пожар. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

На прошлой неделе в Олайне произошло три пожара. За одну ночь в одном районе города сгорели две машины и подожгли почтовые ящики в многоэтажном доме, сообщает программа Degpunktā.

Жительница Олайне Зайга рассказывает: "Дверь даже не открыли, а в квартире уже стоял дым. Даже стало плохо, пришлось вызывать экстренные службы. Детей соседей спасли - это было сложно для маленьких, а насчет взрослых не знаю, не слышала, чтобы кто-то пострадал".

На улице Земгалес, 30 горели почтовые ящики, в том же дворе возле дома 32 загорелся автомобиль Volkswagen, а чуть дальше, на улице Стация, 22, полностью сгорела Toyota.

Сотрудники Государственной полиции задержали мужчину 1988 года рождения по подозрению в поджоге.

Подробности смотрите в сюжете!

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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