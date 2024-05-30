Сейм концептуально поддержал поправки президента о привлечении иностранных преподавателей

Депутат оппозиционного Национального объединения Илзе Индриксоне заявила, что партия поддержит поправки в первом чтении, но они нуждаются в доработке.

По словам Индриксоне, предложение Ринкевича предусматривает, что в течение шести лет "любой преподаватель может работать на академической должности, не выучив ни одного слова на латышском языке".

По словам политика, на самом деле норма не ограничивает возможность не учить язык еще шесть лет, если преподаватель переходит на работу в другой вуз.

"Мы недооцениваем академический персонал и его возможности выучить латышский язык", - сказала Индриксоне, добавив, что нужен такой порядок, чтобы преподаватели не могли шесть лет работать, ничего не изучая, а начали учить язык с первого дня, совершенствуя свои знания.

Депутат Антонина Ненашева ("Прогрессивные") от имени комиссии по образованию, культуре и науке пообещала, что поправки будут тщательно проработаны во втором и третьем чтениях, чтобы уточнить, как применять требования "четко и просто".

Цель законопроекта - дать возможность латвийским университетам привлекать высококвалифицированных специалистов.