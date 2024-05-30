Сейм концептуально поддержал поправки президента о привлечении иностранных преподавателей

Сейм сегодня, 30 мая, концептуально поддержал подготовленные президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем поправки к закону о высших учебных заведениях, которые должны способствовать привлечению к работе в высших учебных заведениях зарубежных преподавателей, смягчая языковые требования.
Депутат оппозиционного Национального объединения Илзе Индриксоне заявила, что партия поддержит поправки в первом чтении, но они нуждаются в доработке.
По словам Индриксоне, предложение Ринкевича предусматривает, что в течение шести лет "любой преподаватель может работать на академической должности, не выучив ни одного слова на латышском языке".
По словам политика, на самом деле норма не ограничивает возможность не учить язык еще шесть лет, если преподаватель переходит на работу в другой вуз.
"Мы недооцениваем академический персонал и его возможности выучить латышский язык", - сказала Индриксоне, добавив, что нужен такой порядок, чтобы преподаватели не могли шесть лет работать, ничего не изучая, а начали учить язык с первого дня, совершенствуя свои знания.
Депутат Антонина Ненашева ("Прогрессивные") от имени комиссии по образованию, культуре и науке пообещала, что поправки будут тщательно проработаны во втором и третьем чтениях, чтобы уточнить, как применять требования "четко и просто".
Цель законопроекта - дать возможность латвийским университетам привлекать высококвалифицированных специалистов.
Законопроект устанавливает одинаковые требования для всех академических должностей, за исключением лекторов и ассистентов, к которым требования по государственному языку будут предъявляться уже на момент избрания.
Предлагаемые поправки устанавливают переходный период, в течение которого иностранец изучает государственный язык, но передача знаний в Латвии происходит уже немедленно.
В соответствии с существующим подходом в законе о государственном языке и других законах предлагаемые поправки предусматривают делегирование Кабинету министров полномочий по определению уровня и степени владения государственным языком, необходимых для продолжения трудовых отношений с иностранцем после шестилетнего периода.
В свою очередь университеты могут определить порядок постепенного овладения иностранцем латышским языком.
Ринкевич отмечает, что одним из факторов, влияющих на международную открытость латвийского высшего образования и науки, являются установленные в нормативных актах требования к академическому персоналу, в том числе требования к владению государственным языком.
"В ряде важных исследований отмечается, что существующие строгие требования в некоторых случаях могут создавать препятствия для международной конкурентоспособности латвийского высшего образования и науки", - отмечает Ринкевич.
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