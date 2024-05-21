Партия: поправки президента снижают роль латышского языка и противоречат Конституции

В письме к Ринкевичу, спикеру Сейма Дайге Миерине и членам ответственной комиссии по образованию, культуре и науке НКП выражает мнение, что поправки не только не нужны, но и могут навредить общему социолингвистическому положению государственного языка.

Предложение не налагает на иностранца никаких обязательств по изучению государственного языка в течение шести лет - иностранец может проработать в Латвии шесть лет, а затем уехать, игнорируя "лингвистическую реальность".

В случае принятия поправок теоретически рабочим языком на кафедрах, заседаниях советов факультетов, сенатов и других структур может стать и государственный язык России-агрессора, поскольку лица, избранные на научные должности, имеют право участвовать в работе этих структур.

Это уменьшит роль государственного языка и будет противоречить нормам Конституции Латвии, заявили в партии, которая не представлена в Сейме 14-го созыва.

НКП также подчеркивает, что предложение не накладывает никаких ограничений на иностранца, не знающего ни один из официальных языков Европейского союза.

ПНК считает, что в поправках нет необходимости, так как все необходимые случаи можно урегулировать с помощью исключений, указанных в правилах Кабинета министров.

Возможность привлечения высококвалифицированного преподавательского состава в латвийские вузы зависит от финансирования, а не от уровня владения латышским языком. НКП призывает не рассматривать поправки и отозвать их.

Сейм передал комиссиям предложенные президентом поправки к закону о высшем образовании.

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