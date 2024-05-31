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У россиян в Эстонии не осталось оружия: его активно скупают местные жители

Прийт Пуллеритс rus.postimees.ee
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Полиция Эстонии
Полиция Эстонии Фото: Tairo Lutter

В настоящее время почти половина из 1418 единиц огнестрельного оружия, изъятого у граждан третьих стран к середине марта этого года, находится на хранении в Департаменте полиции и пограничной охраны (PPA). Тем не менее, каждое третье из них уже нашло нового владельца, сообщает Rus.Postimees.

Перевод: Ева Ойжинская

Владельцы 638 единиц оружия, находящихся на хранении у полиции, до 15 марта следующего года имеют право продать его, сдать на реализацию, уничтожить или деактивировать по своему желанию.

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