У россиян в Эстонии не осталось оружия: его активно скупают местные жители

В настоящее время почти половина из 1418 единиц огнестрельного оружия, изъятого у граждан третьих стран к середине марта этого года, находится на хранении в Департаменте полиции и пограничной охраны (PPA). Тем не менее, каждое третье из них уже нашло нового владельца, сообщает Rus.Postimees.