Союзники убеждают Байдена разрешить Украине применять американское оружие по целям в России

Президент Франции уже в течение некоторого времени выступает за более прямое вмешательство в войну в Украине. Многие другие западные лидеры вначале отвергали его призывы, но постепенно смягчают свою позицию.

Канцлер Германии Олаф Шольц публично был достаточно осторожен, но его представитель в Берлине заявил, что «оборонительные действия не ограничиваются собственной территорией, но также включают территорию агрессора».

На прошлой неделе глава НАТО Йенс Столтенберг заявил журналу Economist, что Запад должен позволить Украине защищать себя, нанося удары по военным базам в России. «Украина имеет право защищаться. И это включает в себя удары по целям на территории России», — сказал он.

Также этом месяце министр иностранных дел Великобритании лорд Кэмерон заявил, что Украина вправе сама решать, как использовать британское оружие, а на этой неделе заместитель министра обороны Польши заявил, что украинцы могут использовать польское оружие «по своему усмотрению».

Джо Байден Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что западные страны «несправедливо» устанавливают ограничения на использование своего оружия, признавая при этом, что Украина не может рисковать поддержкой своих партнеров.

Россия гневно отреагировала на перспективу использования западного оружия против целей на российской территории.