Московский суд ограничил права Авена распоряжаться акциями "Альфа-банка"

Арбитражный суд Московского округа удовлетворил ходатайство Минфина России о приостановлении корпоративных прав кипрской компании ABH Financial Limited в отношении материнской компании российского банка "Альфа-банк" AB Holding, и тем самым ограничил права двойного гражданина Латвии и России Петра Авена на акции(12,4%) "Альфа-банка", которыми он владеет через ABH Financial Limited, сообщает портал Pravo.ru.
В нем говорится, что в начале апреля правительство РФ включило AB Holding в список экономически значимых организаций, и это дало Минфину России право требовать его "принудительного деофшорирования" в соответствии с принятым в 2023 году законом, целью которого является вытеснение иностранных компаний из российского бизнеса, особенно в важных и стратегических отраслях.
Минфин России, направляя иск в суд, пояснил, что приостановление корпоративных прав ABH Financial Limited "позволит устранить препятствия для работы "Альфа-банка" в России".
В апреле Суд Евросоюза (ЕС) отменил решение Совета ЕС относительно санкций, введенных 28 февраля 2022 года в отношении российских миллиардеров Авена и его бизнес-партнера Михаила Фридмана, однако МИД Латвии проинформировал, что Латвия призовет Совет ЕС подать апелляцию.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!