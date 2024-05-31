Московский суд ограничил права Авена распоряжаться акциями "Альфа-банка"

В нем говорится, что в начале апреля правительство РФ включило AB Holding в список экономически значимых организаций, и это дало Минфину России право требовать его "принудительного деофшорирования" в соответствии с принятым в 2023 году законом, целью которого является вытеснение иностранных компаний из российского бизнеса, особенно в важных и стратегических отраслях.