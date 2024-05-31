В июне в Латвию вернутся французская певица Imany и группа Voodoo Cello

Певица, посетившая Латвию совсем недавно, в конце ноября прошлого года, дав эмоционально насыщенный концерт в "Арена Рига", решила вернуться к латвийским слушателям, предложив свою программу для теплого летнего вечера в летней столице Латвии – Юрмале.

Шоу Imany и Voodoo Cello считается захватывающим, любящим союзом певицы и виолончелистов, исполняющих вместе культовые хиты популярной музыки. Без каких-либо спецэффектов Imany аутентично аранжирует популярные, хорошо всем известные песни, наполняя их глубокими и резонансными звуками, дарящими слушателям мощное и эмоциональное музыкальное переживание.

Imany впервые посетила Балтию в 2017 году, когда отправилась в международный тур. Артистка немного отдохнула и теперь возвращается на сцену, чтобы соединить тембр своего голоса с теплыми акустическими звуками виолончельного оркестра. Глубокий, теплый, насыщенный и эмоционально выразительный звук с впечатляющей динамикой и отличной проекцией будет также представлен в концертной программе 2024 года в "Дзинтари". Imany впервые посетила Балтию в 2017 году, когда отправилась в международный тур. Артистка немного отдохнула и теперь возвращается на сцену, чтобы соединить тембр своего голоса с теплыми акустическими звуками виолончельного оркестра. Глубокий, теплый, насыщенный и эмоционально выразительный звук с впечатляющей динамикой и отличной проекцией будет также представлен в концертной программе 2024 года в "Дзинтари".

Вместе с Imany на сцене выступят ее коллеги, которые будут играть на виолончели: Рудольф Лискович, Жюльен Граттар, Октавио Ангарита, Люси Краверо, Богдана Горецка, Лора Маньен, Полина Стрельцова, Леоноре Веди.

На концерте прозвучат песни в аранжировке Imany из репертуара Донны Саммер, Hozier, t.A.T.u., Боба Марли, Кэт Стивенс, Эда Ширана, Бонни Тайлер, Элтона Джона, Daft Punk, Мадонны, Radiohead, Tones and I, Eartha Kitt, Imagine Dragons.

Билеты на концерт можно приобрести в Biļešu Serviss.

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