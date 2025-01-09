Объявление номинантов на "Оскар" отложено

Голосование, в котором участвуют почти 10 000 членов Киноакадемии, началось 8 января. Первоначально предполагалось, что голосование завершится 12 января, но из-за пожаров оно продлено до 14 января.

Церемония вручения премий запланирована на 2 марта.

Как уже сообщалось, фильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса "Поток" вошел в список из 15 фильмов, претендующих на номинацию "Лучший иностранный фильм" на "Оскаре".

Сильные лесные пожары охватили несколько районов в окрестностях Лос-Анджелеса с утра вторника, 7 января. В результате пожаров погибло по меньшей мере пять человек, уничтожено более 1500 зданий. Более 100 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Из-за пожаров также были перенесены и другие мероприятия в киноиндустрии.

Галерея: Пожары в Лос-Анджелесе

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