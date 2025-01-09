По словам архиепископа, который 16 лет назад уже потерял старшего сына, Криста (его тело нашли в Даугаве), никто не знал, какие серьезные проблемы со здоровьем мучают Гатиса. Ранее сообщалось, что у молодого человека было труднораспознаваемое, а поэтому невыявленное и невылеченное внутреннее заболевание.

"Он жил, терпя боль каждый день на протяжении десятилетий, и никто не знал, что это такое на самом деле. Человек, который постоянно испытывает боль, устает, а когда ты устал, ты не можешь идти в ногу со своими сверстниками, ты ищешь способы справиться с ситуацией, и они не всегда помогают", - сказал Ванагс.

По его словам, и у Криста, и у Гатиса незадолго до смерти начался очень светлый период в жизни. "Гатис переехал к нам, мы говорили о планах на будущее, о лечении. И однажды утром мы нашли его в постели мертвым.

Он ушел в яркий момент своей жизни.

Незадолго до смерти, летом, он провел шесть недель в больнице. Прямо из больницы мы отправились к морю, оно было необычным, совсем без волн, и горизонта не было видно, море сливалось с небом. А потом он пошел купаться туда - в небо".

После 32 лет служения Ванагс покидает пост архиепископа Евангелическо-лютеранской церкви Латвии и уходит на пенсию.

"Это было нелегкое время как в церкви, так и в жизни, было много испытаний, и время только-только начинает залечивать рану от ухода моего младшего сына", - пояснил он.

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