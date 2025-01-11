В субботу, 11 января, в Латвию вернулся режиссер анимационного фильма "Поток" Гинт Зилбалодис.
Видео ⟩ Зилбалодис, режиссер фильма "Поток", вернулся в Латвию
Видео: Зилбалодис, режиссер анимационного фильма "Поток", вернулся в Латвию
Анимационный фильм "Поток" продолжает удивлять. Он уже получил несколько десятков наград.
Ранее режиссер написал в социальной сети Facebook:
"После всего этого безумия, которое происходило на прошлой неделе, у меня наконец появилась возможность обдумать наше невероятное путешествие и осознать, что "Золотой глобус" стал нашей 50-й наградой (на самом деле с тех пор их уже на две больше)! Я невероятно благодарен за всю эту невероятно теплую поддержку, которую "Поток" получил от фестивалей, критиков и церемоний награждения. Это не просто приятные символические жесты. Каждая из этих наград существенно повлияла на нашу работу и помогла фильму найти свою аудиторию. Это даст нам возможность продолжать создавать независимые, личные фильмы в нашей небольшой студии в Латвии, на что я очень надеюсь".
Ранее сообщалось, что 5 января в Беверли-Хиллз, США, состоялась ежегодная церемония вручения премии "Золотой глобус", где впервые успеха добился фильм из Латвии - анимационная лента режиссера Гинта Зилбалодиса "Поток".
На эту награду претендовали еще пять фильмов: "Головоломка 2", "Моана 2", "Мемуары улитки", "Уоллес и Громит 2" и "Дикий робот".
"Поток" - это 3D-анимационная лента, рассказывающая историю индивидуалиста Кота, который вынужден покинуть дом из-за наводнения и спасается в маленькой лодке с другими животными. Чтобы выжить в новом, необитаемом людьми мире, Кот должен изменить свои привычки и сотрудничать с Псом, Капибарой, Лемуром и Птицей.
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