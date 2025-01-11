Видео Зилбалодис, режиссер фильма "Поток", вернулся в Латвию

"После всего этого безумия, которое происходило на прошлой неделе, у меня наконец появилась возможность обдумать наше невероятное путешествие и осознать, что "Золотой глобус" стал нашей 50-й наградой (на самом деле с тех пор их уже на две больше)! Я невероятно благодарен за всю эту невероятно теплую поддержку, которую "Поток" получил от фестивалей, критиков и церемоний награждения. Это не просто приятные символические жесты. Каждая из этих наград существенно повлияла на нашу работу и помогла фильму найти свою аудиторию. Это даст нам возможность продолжать создавать независимые, личные фильмы в нашей небольшой студии в Латвии, на что я очень надеюсь".