Трое граждан Латвии погибли в ДТП в Австрии

В четверг, 30 мая, в Австрии в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, сообщили в полиции, отметив, что среди погибших - трое граждан Латвии, пишет LETA.
Авария произошла в округе Нойнкирхен в Нижней Австрии.
По данным полиции, погибли четверо мужчин в возрасте от 27 до 34 лет. Еще два человека, также находившиеся в машине, получили серьезные ранения.
У автомобиля были шведские номерные знаки.
По словам очевидца, автомобиль VW Amarok двигался на слишком высокой скорости в районе кольцевой развязки.
В результате аварии погибли 33-летний гражданин Швеции, а также 27-, 30- и 34-летние граждане Латвии.
Еще два гражданина Латвии были доставлены в больницы Вены и Граца. Оба - в тяжелом состоянии.
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