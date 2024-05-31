Трое граждан Латвии погибли в ДТП в Австрии

Авария произошла в округе Нойнкирхен в Нижней Австрии.

По данным полиции, погибли четверо мужчин в возрасте от 27 до 34 лет. Еще два человека, также находившиеся в машине, получили серьезные ранения.

У автомобиля были шведские номерные знаки.

По словам очевидца, автомобиль VW Amarok двигался на слишком высокой скорости в районе кольцевой развязки.

В результате аварии погибли 33-летний гражданин Швеции, а также 27-, 30- и 34-летние граждане Латвии.

Еще два гражданина Латвии были доставлены в больницы Вены и Граца. Оба - в тяжелом состоянии.

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