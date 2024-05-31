Видео "Сделать ничего нельзя": в Лимбажи игровую площадку детского сада оккупировали чайки

Жительница Лимбажи, чей ребенок ходит в местный детский сад, бьет тревогу, что игровую площадку детского сада оккупировали чайки. Птицы угрожают безопасности маленьких детей. Можно ли решить происходящее? В детский сад отправилась передача Bez Tabu.
Чайки присматривают территорию детского сада для своего гнездования уже третий год подряд.
Мама, связавшаяся с передачей, сообщает, что "детеныши чаек находятся на детской площадке, где дети должны играть, но это невозможно, так как чайка охраняет своих детенышей".
Сотрудница учебного заведения Элина рассказала передаче, что сейчас, к сожалению, ничего в этой ситуации сделать не может. Якобы звонили разным службам, которые только спросили: "Что вы хотите?"
Видео: сюжет Bez Tabu
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