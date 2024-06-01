Видео Жители возмущены идеей Rīgas satiksme! Возле окон построят "автовокзал"

Трамвайную линию планируют продлить более чем на два километра, общая стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Ожидается, что на новом пункте мобильности будут останавливаться трамваи, троллейбусы, городские автобусы, а также междугородние автобусы. Жителей смущает желание Rīgas satiksme построить объект в нескольких метрах от окон многоквартирных домов.

"Если они хотят объединить железнодорожную станцию с общественным транспортом Риги, но не делают этого, то в чем основная идея проекта?", - спрашивает местная жительница Оксана.

Жители также отмечают, что с постройкой нового "автовокзала" единственную действующую подъездную дорогу к многоквартирному дому ликвидируют. В качестве альтернативы жильцам будет предоставлен подъезд через узкие дворы соседних домов, куда дорожные знаки вообще не разрешают въезд.

"У нас больше не будет прямого выхода на дорогу. Честно говоря, я не знаю, как мы доберемся до наших домов. Мы попросили сохранить эту дорогу, нам сказали, что это невозможно", - делится Илона.