Видео Жители возмущены идеей Rīgas satiksme! Возле окон построят "автовокзал"

Жители, возле окон которых планируют построить мини-автовокзал, в недоумении от действий муниципалитета. Первоначально одно из мест для пересадочного узла было выбрано рядом с железнодорожной станцией Šķirotava, но теперь пункте мобильности будет находиться примерно в 800 метрах от станции, или, по крайней мере, в 15 минутах ходьбы, что ставит под сомнение проект, предусматривающий соединение городского транспорта с железнодорожным. Сообщает программа Bez Tabu.
Трамвайную линию планируют продлить более чем на два километра, общая стоимость оценивается в 28 миллионов евро.
Ожидается, что на новом пункте мобильности будут останавливаться трамваи, троллейбусы, городские автобусы, а также междугородние автобусы. Жителей смущает желание Rīgas satiksme построить объект в нескольких метрах от окон многоквартирных домов.
"Если они хотят объединить железнодорожную станцию с общественным транспортом Риги, но не делают этого, то в чем основная идея проекта?", - спрашивает местная жительница Оксана.
Жители также отмечают, что с постройкой нового "автовокзала" единственную действующую подъездную дорогу к многоквартирному дому ликвидируют. В качестве альтернативы жильцам будет предоставлен подъезд через узкие дворы соседних домов, куда дорожные знаки вообще не разрешают въезд.
"У нас больше не будет прямого выхода на дорогу. Честно говоря, я не знаю, как мы доберемся до наших домов. Мы попросили сохранить эту дорогу, нам сказали, что это невозможно", - делится Илона.
Критикуется также стиль и манера общения муниципалитета - не прислушиваются к законным опасениям налогоплательщиков, выбранный участок не будет изменен, а работы должны начаться в ближайшее время, чтобы не потерять европейское финансирование.
Rīgas satiksmē утверждает, что жители должны радоваться возможности удобнее пользоваться общественным транспортом.
"Другие варианты затрагивали множество частных землевладельцев, что сделало бы невозможным строительство этих точек. Также необходимо рассмотреть красные линии, подземную сеть коммуникаций, как это повлияет на строительство пунктов. В настоящее время изучаются варианты снижения уровня шума. Будет создана липовая "стена", которая одновременно будет зеленой и приглушит шум трамвайных путей. Кроме того, на остановках предусмотрены специальные стены, которые также будут гасить шум. Конечно, поначалу все обеспокоены переменами, но район будет приведен в порядок, станет намного безопаснее, появится видеонаблюдение, и добираться до центра станет проще", - заверили в Rīgas satiksmē.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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