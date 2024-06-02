Со следующего года планируют выдавать временные проездные документы единого типа

После возвращения в страну назначения лицо должно будет сдать временный проездной документ компетентному органу своей страны, если такое условие предусмотрено законодательством страны.

В настоящее время в законе не указано, что временный проездной документ выдается лицу, которое находится за границей, например, с целью туризма, посещения друзей или родственников, с дальнейшей целью возвращения в страну своего гражданства или проживания.

Если лицо постоянно пребывает за границей, то в случае утери, повреждения, уничтожения или по какой-либо другой причине ему должен быть выдан новый документ, удостоверяющий личность.

В законе можно предусмотреть, что временный проездной документ жителям Латвии выдается в случаях, когда лицо пребывает за рубежом временно, то есть не проживает в иностранном государстве постоянно и оно не является страной его постоянного проживания.

Гражданину государства-члена ЕС, страны ЕЭЗ или Швейцарии, за исключением граждан Латвии, будет выдан временный проездной документ, если он обратится в дипломатическое или консульское представительство Латвии за границей. Временный проездной документ также может быть выдан в случаях, например, когда страна гражданства лица не отвечает на запрос или возникли другие чрезвычайные обстоятельства.

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