Видео Во многих кафе Латвии кофе подают с молоком, произведенным в Польше. Почему?

Латвия не производит так называемое ультрапастеризованное молоко, срок годности которого измеряется месяцами.

По данным Центрального союза молочных фермеров его производство в ближайшее время не планируется из-за высоких затрат и относительно небольшого рынка сбыта.

Молоко нагревается до 130 градусов, а затем охлаждается и может стоять год и даже дольше, пояснил владелец бара Арнис Бикшус.

В кафе Сейма рядом с кофемашиной находится упаковка молока польского производства.

"В Латвии производство 5-7 тонн молока в день на такой основе очень дорого. Другими словами, никто не захочет доплачивать за такую неэффективную линию, даже с учетом роста цен на энергоносители и сегодняшней ситуации", - сказал Янис Шолкс, председатель правления Центрального союза молочных фермеров

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