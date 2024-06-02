Видео Во многих кафе Латвии кофе подают с молоком, произведенным в Польше. Почему?

Программа 4. studija выяснила, что во многих кафе Латвии при приготовлении кофе в основном используется только ультрапастеризованное молоко польского производства, поскольку оно имеет длительный срок хранения.
Латвия не производит так называемое ультрапастеризованное молоко, срок годности которого измеряется месяцами.
По данным Центрального союза молочных фермеров его производство в ближайшее время не планируется из-за высоких затрат и относительно небольшого рынка сбыта.
Молоко нагревается до 130 градусов, а затем охлаждается и может стоять год и даже дольше, пояснил владелец бара Арнис Бикшус.
В кафе Сейма рядом с кофемашиной находится упаковка молока польского производства.
"В Латвии производство 5-7 тонн молока в день на такой основе очень дорого. Другими словами, никто не захочет доплачивать за такую неэффективную линию, даже с учетом роста цен на энергоносители и сегодняшней ситуации", - сказал Янис Шолкс, председатель правления Центрального союза молочных фермеров
Видео: Сюжет программы 4. studija
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