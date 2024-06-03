Восточная больница приняла первого в этом сезоне пациента с укуcом гадюки

В месте укуса чаще всего видны две точки от зубов змеи. Если перед укусом гадюка яд уже потратила и еще не успела восстановиться, отравления не произойдет. Однако на момент происшествия об этом никто не знает. Чаще всего яд впрыскивается в организм человека, после чего начинаются проявления отравления.

При отравлении локальный отек может расти даже 72 часа, возможны геморрагические и даже некротические изменения кожи.

Если гадюка укусила, нужно сохранять спокойствие. Следует стараться держать укушенную часть тела в покое, например, повесить руку на платок, лишний раз не двигать укушенную ногу и тому подобное. На место укуса нельзя нажимать, резать его или совершать другие действия, так как они способствуют распространению яда. Локально можно прикладывать холодные предметы, но нельзя накладывать жгут. Необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. За каждым пострадавшим в медучреждении следовало бы наблюдать от восьми до двенадцати часов.

RAKUS пациентов с укусами змей принимают нечасто - за последнее время в среднем не более пяти пациентов в год. Благодаря качественной терапии в Европе в последние годы не было и ни одного случая смерти от укуса змеи.

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