Восточная больница приняла первого в этом сезоне пациента с укуcом гадюки

В Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) был принят первый пациент с укусом гадюки в этом сезоне, поэтому медики больницы призывают быть внимательнее и делать все, чтобы избежать встречи с гадюкой.
Гадюки встречаются по всей Латвии, они глухие, но при этом очень хорошо чувствуют различные вибрации и в случае угрозы стараются спрятаться. Руководитель Клиники интенсивной терапии RAKUS Роберт Сташинскис говорит, что нужно сделать все, чтобы с гадюкой не столкнуться - бежать, прыгать, бить ногами о землю и тому подобное. Отправляясь на луга или в леса, по возможности важно надевать плотную одежду, ботинки поверх лодыжек, перчатки.
Яд гадюки состоит из множества биологически активных компонентов, и каждый из них оказывает свое влияние на различные системы органов. Самое существенное - гемотоксическое воздействие, то есть на систему кровообращения, подчеркивает Сташинскис.
Он пояснил, что после укуса гадюки симптоматика начинается с боли в месте укуса, где может образоваться локальный отек. Возможно раннее возникновение нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, таких как тошнота, рвота, диарея, колики в животе, а при тяжелых отравлениях наблюдается шок - резкое падение артериального давления, выраженная слабость, обморок, потоотделение. В более тяжелых случаях возникает даже нарушение сознания, к которому может добавиться и нарушение дыхания.
В месте укуса чаще всего видны две точки от зубов змеи. Если перед укусом гадюка яд уже потратила и еще не успела восстановиться, отравления не произойдет. Однако на момент происшествия об этом никто не знает. Чаще всего яд впрыскивается в организм человека, после чего начинаются проявления отравления.
При отравлении локальный отек может расти даже 72 часа, возможны геморрагические и даже некротические изменения кожи.
Если гадюка укусила, нужно сохранять спокойствие. Следует стараться держать укушенную часть тела в покое, например, повесить руку на платок, лишний раз не двигать укушенную ногу и тому подобное. На место укуса нельзя нажимать, резать его или совершать другие действия, так как они способствуют распространению яда. Локально можно прикладывать холодные предметы, но нельзя накладывать жгут. Необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. За каждым пострадавшим в медучреждении следовало бы наблюдать от восьми до двенадцати часов.
RAKUS пациентов с укусами змей принимают нечасто - за последнее время в среднем не более пяти пациентов в год. Благодаря качественной терапии в Европе в последние годы не было и ни одного случая смерти от укуса змеи.
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