ФОТО Грибной сезон начался: любители грибов делятся находками

Хотя грибов пока не так много и большинство из них еще очень и очень маленькие, есть вера и надежда на то, что, если сохранится благоприятная погода, вскоре самые старательные грибники смогут приготовить первый соус из лисичек этого сезона.

Призываем вас быть заботливыми и с уважением относиться к лесу и его дарам.

Добыча Санты в Салдусском крае:

Лисички в Салдусском крае Фото: Santa Anta, Receptes.lv kolāža

Добыча Иветы в Гаркалне:

Фото: Iveta Āboliņa-Ābola

"Грибов было немного, на данный момент появляются только головки, на весах было около 150 граммов", - говорит Ивета.

Фото: Iveta Āboliņa-Ābola

Находка Сантии Каминской Гутмане в Кадаге:

Фото: Santija Kaminska Gūtmane

Лисички в Ропажи:

Фото: Domubiedru grupas dalībnieka foto

Находки Ричарда недалеко от Лиепаи:

Фото: Ričards Andersons, Receptes.lv kolāža

Если вы хотите поделиться своими находками, пришлите нам фотографию на электронную почту: receptes@tvnetgrupa.lv. Мы будем рады, если вы также укажете часть Латвии, где вы нашли грибы.

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