ФОТО Грибной сезон начался: любители грибов делятся находками

Теплая и влажная погода - именно то, что нужно для роста грибов. После аномальной жары обильные дожди сделали свое дело, и в группе "Грибные охотники" (Sēņu mednieki) появились первые фотографии находок этого года - лисичек.
Хотя грибов пока не так много и большинство из них еще очень и очень маленькие, есть вера и надежда на то, что, если сохранится благоприятная погода, вскоре самые старательные грибники смогут приготовить первый соус из лисичек этого сезона.
Призываем вас быть заботливыми и с уважением относиться к лесу и его дарам.
Добыча Санты в Салдусском крае:
Добыча Иветы в Гаркалне:
"Грибов было немного, на данный момент появляются только головки, на весах было около 150 граммов", - говорит Ивета.
Находка Сантии Каминской Гутмане в Кадаге:
Лисички в Ропажи:
Находки Ричарда недалеко от Лиепаи:
Если вы хотите поделиться своими находками, пришлите нам фотографию на электронную почту: receptes@tvnetgrupa.lv. Мы будем рады, если вы также укажете часть Латвии, где вы нашли грибы.
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