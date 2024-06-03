Пророссийской активистке Крейле грозит несколько лет тюрьмы

Обвиняемая не признает своей вины в совершении инкриминируемого ей уголовного преступления.

В конце мая в Рижский городской суд было передано еще одно уголовное дело против Крейле. Согласно обвинительному заключению, в жилище женщины на окнах была ткань цвета флага США, а на фоне ткани - фотография двух человек в форме, похожей на армейскую форму СССР, а также изображение, похожее на СССР, и изображение, напоминающее советский флаг. Дата рассмотрения дела пока не назначена, выяснило агентство LETA.

Как сообщалось, осенью прошлого года по другому уголовному делу Рижский городской суд за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений приговорил Крейле к одному году условного заключения.

Решение было обжаловано и будет рассмотрено в Видземском окружном суде 11 сентября в 10 часов утра.

Крейле неоднократно видели в общественных местах и ​​на публичных мероприятиях с сумкой с символом Z, который используется в российских пропагандистских ресурсах как символ поддержки российской агрессии в Украине.

Также женщина во время антивоенной акции у российского посольства в Риге выразила поддержку государству-агрессору и регулярно совершала другие провокационные действия, направленные на героизацию и оправдание российской агрессии.

Как ранее сообщил портал Re:Baltica, Крейле - домохозяйка, которая родилась и выросла в Латвии, но знает по-латышски всего несколько слов. Первые ее столкновения с правоохранительными органами начались в о время пандемии Covid-19, когда для входа в магазин требовался сертификат о вакцинации. Тогда же возникли первые стычки женщины с правоохранителями, достигшие кульминации после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Женщина сказала журналистам, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответ относительно того, что происходит в Украине, не удалось.

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