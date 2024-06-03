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Фото Вейонис, Затлерс, Круминьш и другие на открытии сезона в Юрмале

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Фото: пресс-фото / коллаж

31 мая в юрмальском концертном зале "Дзинтари" состоялся концерт в честь начала летнего сезона. Смотрите фото!

Вместе с маэстро Раймондом Паулсом и биг-бендом Латвийского радио на сцене зала "Дзинтари" выступили Интарс Бусулис, Паула Сайя, Рута Дудума-Кирсе и Раймондс Целмс. На концерте прозвучали отрывки из программ биг-бенда Латвийского радио прошлых лет, подготовленные в сотрудничестве с латвийскими артистами.

В первом отделении биг-бенд выступал совместно с Бусулисом, исполняя вокальные джазовые мелодии из репертуара Фрэнка Синатры, композиции Дюка Эллингтона, Коула Портера и поп-классику.

Во втором отделении в честь открытия летнего сезона в концертном зале "Дзинтари" музыка Паулса традиционно прозвучала с самим маэстро за фортепиано.

Галерея: Открытие сезона в "Дзинтари"

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