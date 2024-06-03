В худшем случае в Харькове Кремль может повторить стратегию, которую он использовал в Алеппо в 2016 году, когда российские ВВС уничтожили электро- и водоснабжение, а также разбомбили больницы и школы, заявил Литвиненко в интервью The Wall Street Journal.

По данным издания, к моменту, когда режим сирийского диктатора Башара Асада отбил город у оппозиционных сил, население Алеппо сократилось до трети от довоенного уровня. "Они просто прогнали людей. Это то, что они хотят практиковать в Харькове", - сказал Литвиненко в интервью.

Он признает, что стратегия России может измениться по мере продолжения войны. Литвиненко предположил, что Россия разрушила Мариуполь в первые недели войны отчасти потому, что просчиталась, насколько сложно будет его захватить.

Алеппо с населением более 2 миллионов человек до гражданской войны был крупнейшим городом Сирии, опережая столицу Дамаск. В ходе гражданской войны с лета 2012 года шли бои за Алеппо, в ходе которых часть города была разрушена.

Во время визита в Китай в прошлом месяце российский диктатор Владимир Путин отрицал, что Россия планирует захватить Харьков. По его словам, целью наступления было создание буферной зоны для защиты приграничных городов от атак Украины. В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что город сыграл важную роль в планах по созданию так называемой санитарной зоны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российское наступление в Харьковской области было попыткой воспользоваться задержкой с поставками западной военной помощи.

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