Домогательства в JVLMA: академия прекратила отношения с дирижером Купчсом

Латвийская музыкальная академия имени Язепа Витолса (JVLMA) прекратила трудовые отношения с дирижером и заведующим кафедрой старинной музыки Марисом Купчсом.
Об этом сообщило Латвийское телевидение, ссылаясь на заявление исполняющей обязанности ректора JVLMA Илоны Мейи. Купчс был одним из преподавателей, на которого поступило несколько жалоб от студенток о домогательствах. В марте Купчс был отстранен от работы.
Подобные подозрения публично высказывались и в отношении одного из преподавателей Академии искусств Латвии.
Государственная полиция в связи с информацией о предполагаемых домогательствах к студенткам со стороны преподавателей JVLMA начала уголовное дело. Уголовный процесс возбужден по статье Уголовного закона об уголовных преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности.
В настоящее время совет академии не знает, было ли принято решение отстранить в связи с обвинениями в домогательствах другого дирижера. Ранее председатель совета JVLMA Тимур Томсонс сообщал, что последнее заявление JVLMA получило в конце марта, и он не знает, поступали ли другие заявления после этого, поскольку студенты сообщают в несколько мест, в том числе к омбудсмену и в полицию.
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