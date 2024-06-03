Домогательства в JVLMA: академия прекратила отношения с дирижером Купчсом

Об этом сообщило Латвийское телевидение, ссылаясь на заявление исполняющей обязанности ректора JVLMA Илоны Мейи. Купчс был одним из преподавателей, на которого поступило несколько жалоб от студенток о домогательствах. В марте Купчс был отстранен от работы.

Подобные подозрения публично высказывались и в отношении одного из преподавателей Академии искусств Латвии.

Государственная полиция в связи с информацией о предполагаемых домогательствах к студенткам со стороны преподавателей JVLMA начала уголовное дело. Уголовный процесс возбужден по статье Уголовного закона об уголовных преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности.

В настоящее время совет академии не знает, было ли принято решение отстранить в связи с обвинениями в домогательствах другого дирижера. Ранее председатель совета JVLMA Тимур Томсонс сообщал, что последнее заявление JVLMA получило в конце марта, и он не знает, поступали ли другие заявления после этого, поскольку студенты сообщают в несколько мест, в том числе к омбудсмену и в полицию.

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