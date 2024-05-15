Домогательства в музыкальной академии: классы JVLMA оборудуют окнами

Сейчас окно уже установлено в классе здания JVLMA на бульваре Райниса, 23, одном из помещений, где это возможно. Установка обошлась в 180 евро. Как только будет найдено финансирование для дальнейшей работы, окна можно будет установить в большем количестве классов.

Директор инфраструктуры JVLMA Арманд Лапиньш добавил, что стеклянные окна, двери и стены уже стали обычной практикой во многих музыкальных школах и университетах по всему миру. В здании JVLMA на бульваре Райниса, 23, часть помещений уже была оборудована стеклянными стенами. JVLMA проверит, каковы будут отзывы студентов и преподавателей о таком решении.

Однако Лапиньш признал, что установить окна во всех аудиториях академии невозможно. Учебные аудитории JVLMA расположены в двух зданиях - на улице Кр. Барона, 1, и бульваре Райниса, 23. Здание на Кр. Барона, 1, является памятником архитектуры государственного значения, и вмешательство в его историческую форму запрещено. Кроме того, во многих помещениях есть двойные двери, и установка таких окон серьезно помешала бы звукоизоляции", - пояснил Лапиньш.

Что касается других мер безопасности, председатель совета JVLMA Тимур Томсонс отметил, что JVLMA разработала план из восьми пунктов, основанный на решениях лучших музыкальных университетов Европы и путем изучения того, какие решения студенты академии считают приоритетными. Планом предусмотрено повышение осведомленности о безопасной среде, обучение персонала и студентов, совершенствование механизма сообщения о возможных нарушениях и системы поддержки студентов и персонала, а также уточнение нормативных актов.

Также в академии рассматривалась возможность оснащения учебных аудиторий устройствами видеонаблюдения, однако такое решение не получило поддержки ни среди студентов, ни среди преподавателей.

Как сообщалось, JVLMA получила заявления нескольких студентов о возможных сексуальных домогательствах со стороны преподавателей. Подобные опасения публично высказывались и в отношении одного из преподавателей Академии художеств.

Госполиция возбудила уголовное дело в связи с информацией о возможных домогательствах со стороны преподавателей JVLMA. Уголовный процесс возбужден по статье Уголовного закона об уголовных преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности.

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