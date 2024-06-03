Российские военные опубликовали видео издевательств над пленными ВСУ

Пуданс подчеркнул, что сейчас Россия для дальнейшего расширения фронта использует недостаток в Украине западного вооружения, заставляя украинцев выбирать, сражаться ли за любой метр территории или в какой-то степени экономить ресурсы.

Военный отметил, что на северо-восточном фронте Россия использует свои сильные стороны - авиацию и артиллерию со своей территории, которые являются трудными целями для украинцев, в том числе потому, что некоторые западные страны до сих пор вводят ограничения на использование поставляемых ими боеприпасов по территории России.

Он надеется, что Украина сможет мобилизоваться и подготовить оборонительные позиции глубже на своей территории возле Харькова.

Оценивая соотношение сил, эксперт признал, что превосходство в людях находится на российской стороне, то же самое и с вооружением, особенно в области артиллерии. Украина сильнее в использовании дронов, но эти возможности не обладают такой большой огневой мощью. Между тем новых поставок вооружений США на фронте пока не видно.

В свою очередь, оценивая решение Путина заменить бывшего министра обороны Сергея Шойгу на бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, Пуданс пришел к выводу, что этот выбор свидетельствует о подготовке к длительной войне, уделении большего внимания расширению военной промышленности и переориентации экономики на военные нужды.

Внимание: видео ниже содержит сцены издевательств и насилия. Не смотрите его, если для вас это неприемлемо.

The evocation info project has established the identity of the author of the video, in which Ukranian POWs is abused - this is, presumably, Alexey Kiprin, who fought in Ukraine since 2014 as part of the neo-Nazi formation DSRG "Rusich".https://t.co/63Rru9cBAA pic.twitter.com/xhMRtLPUdB — Kvist.P 🇩🇰🇺🇦 (@kvistp) June 3, 2024

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