Вечером 2 июня в социальных сетях появилось видео военнослужащих российской армии, в котором они издеваются над украинскими военнопленными, сообщает Латвийское радио.
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Российские военные опубликовали видео издевательств над пленными ВСУ
На опубликованном видео видно, как четырех украинских военнопленных ведут в колонне с завязанными глазами. Их заставляют петь песни, прославляющие РФ, бьют ногами, приставляют ко лбу упавшего солдата пистолет и стреляют из него близко к его голове.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что видео, возможно, было снято в Харьковской области.
Как сообщалось, при возобновлении наступления под Харьковом главной стратегической целью России по-прежнему может стать полная оккупация четырех других регионов Украины, признал в интервью телеканалу TV3 командующий Земессардзе бригадный генерал Каспар Пуданс.
Уже после первых месяцев войны российский диктатор Владимир Путин подписал указ о включении в состав России Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Эти районы не полностью оккупированы, соответственно, по оценкам Пуданса, их захват еще может быть главной стратегической целью РФ, а наступление под Харьковом было возобновлено с целью отвести ВСУ часть своих сил с существующего фронта, тем самым сделав свои позиции более уязвимыми.
Командующий Земессардзе оценил, что в целом Харьков для россиян по-прежнему является неприступной целью, по крайней мере, с теми ресурсами, которые сейчас сосредоточены там. Он рассудил, что сами россияне это тоже понимают, но их цель не захватить город, а заставить Украину растянуть свои военные ресурсы.
Пуданс подчеркнул, что сейчас Россия для дальнейшего расширения фронта использует недостаток в Украине западного вооружения, заставляя украинцев выбирать, сражаться ли за любой метр территории или в какой-то степени экономить ресурсы.
Военный отметил, что на северо-восточном фронте Россия использует свои сильные стороны - авиацию и артиллерию со своей территории, которые являются трудными целями для украинцев, в том числе потому, что некоторые западные страны до сих пор вводят ограничения на использование поставляемых ими боеприпасов по территории России.
Он надеется, что Украина сможет мобилизоваться и подготовить оборонительные позиции глубже на своей территории возле Харькова.
Оценивая соотношение сил, эксперт признал, что превосходство в людях находится на российской стороне, то же самое и с вооружением, особенно в области артиллерии. Украина сильнее в использовании дронов, но эти возможности не обладают такой большой огневой мощью. Между тем новых поставок вооружений США на фронте пока не видно.
В свою очередь, оценивая решение Путина заменить бывшего министра обороны Сергея Шойгу на бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, Пуданс пришел к выводу, что этот выбор свидетельствует о подготовке к длительной войне, уделении большего внимания расширению военной промышленности и переориентации экономики на военные нужды.
Внимание: видео ниже содержит сцены издевательств и насилия. Не смотрите его, если для вас это неприемлемо.
The evocation info project has established the identity of the author of the video, in which Ukranian POWs is abused - this is, presumably, Alexey Kiprin, who fought in Ukraine since 2014 as part of the neo-Nazi formation DSRG "Rusich".https://t.co/63Rru9cBAA pic.twitter.com/xhMRtLPUdB— Kvist.P 🇩🇰🇺🇦 (@kvistp) June 3, 2024
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