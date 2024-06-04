Видео Трагедия под Резекне: мужчина спас тонущую девочку, но погиб сам

Две 12-летние девочки плавали в небольшом пруду, пока одна из них не начала звать на помощь.

Рабочие ремонтировали крышу неподалеку, и когда они услышали крики, то один из них поспешил на спасение ребенка.

Мужчина успешно спас девочку, но, вероятно, по состоянию здоровья ему самому не удалось выбраться на сушу.

Владельцы пруда утверждают, что они несколько раз предупреждали местных жителей и вывешивали таблички о том, что купаться здесь нельзя, но дети их не слушали.

Подробнее смотрите в сюжете программы Degpunktā.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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