Вт, 4.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Трагедия под Резекне: мужчина спас тонущую девочку, но погиб сам

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пруд под Резекне
Пруд под Резекне Фото: Ekrānuzņēmums no televīzijas kanāla TV3 raidījuma "Degpunktā" sižeta

В Гайгалавской волости, под Резекне, погиб мужчина, спасая жизнь 12-летней девочки. Мужчине было 38 лет, сообщает программа Degpunktā.

Две 12-летние девочки плавали в небольшом пруду, пока одна из них не начала звать на помощь.

Рабочие ремонтировали крышу неподалеку, и когда они услышали крики, то один из них поспешил на спасение ребенка.

Мужчина успешно спас девочку, но, вероятно, по состоянию здоровья ему самому не удалось выбраться на сушу.

Владельцы пруда утверждают, что они несколько раз предупреждали местных жителей и вывешивали таблички о том, что купаться здесь нельзя, но дети их не слушали.

Подробнее смотрите в сюжете программы Degpunktā.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх