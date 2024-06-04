Россия нанесла ракетный удар по Днепру, есть разрушения и раненые

По словам главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, две ракеты были сбиты, но упавшие обломки повредили "гражданскую инфраструктуру" и вызвали пожар.

Глава Днепропетровской областной отметил, что пострадали несколько человек. Двое из них доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

"Повреждены полтора десятка авто. Выбиты стекла в частных домах, многоэтажках и больнице", - сообщает Лысак.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия атаковала Днепропетровскую область двумя крылатыми ракетами "Искандер-К", выпущенными с территории оккупированного Крыма.

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