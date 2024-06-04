ФОТО Зелтиня и Улме продемонстрировали купальники в качестве моделей 40+

На создание платьев лимитированной серии Элину Штобе вдохновила одна из ярчайших личностей в истории моды и икона стиля - актриса Одри Хепберн, сумевшая сохранить свой неповторимый стиль и грацию на протяжении всей жизни. Купальный костюм "Одри", представленный в двух цветах -классическом черном и нежно-розовом, - обладает характерной для актрисы изысканностью, игривостью и легкостью. Новые пляжные наряды на показе были дополнены украшениями - серьгами, браслетами и кольцами от бренда Soulstones Агнесе Зелтини.

"Я освежила черно-белые купальники SLOW Beachwear нежно-розовым оттенком. Это мой призыв к женщинам процветать и быть более кокетливыми. Розовый придает очаровательную воздушность, которая подходит как темноволосым, так и светловолосым женщинам, а также женщинам разных пропорций. Купальники можно сочетать с юбками или брюками - повседневной одеждой - и придавать дополнительную элегантность обычным нарядам", -говорит Элина Штобе, дизайнер SLOW Beachwear.

Перед показом мод, в котором приняли участие модели агентства 40+ Smart Model Agency, созданного Агнесе Зелтиней, были проведены вдохновляющие беседы, чтобы донести до дам самую женственную, актуальную суть стиля этого лета. Ограниченная серия купальников и пляжной одежды SLOW Beachwear также предназначена для всех женщин, которые готовы наслаждаться моментом SLOW, или жить медленно, и чувствовать. Присутствовавшие на беседе признались, что после 40 лет у женщин есть несколько козырей и каждое новое десятилетие имеет свою силу. "Поэтому я призываю женщин никогда не терять своего очарования и игривой легкости - так же, как это делала Одри!" -говорит Элина Штобе.