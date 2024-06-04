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Видео Лобовое столкновения грузовика и легкового автомобиля: погибли два человека

rus.tvnet.lv
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Лобовое столкновения грузовика и легкового автомобиля
Лобовое столкновения грузовика и легкового автомобиля Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

В конце прошлой недели недалеко от Тинужи произошло трагическое событие. Выехав на встречную полосу, грузовик столкнулся с легковым автомобилем, сообщает программа Degpunktā.

Машины правоохранительных органов мигают проблесковыми маячками, а движение ограничено на одной полосе автострады. Такая картина наблюдалась рано утром в субботу, 1 июня, недалеко от Тинужи на автостраде Улброка - Огре.

Водители проезжающих транспортных средств увидели весьма драматичную сцену: на обочине находился перевернутый грузовик, а в нескольких метрах от него - полностью разбитая Volvo.

"В Саласпилсском крае произошло лобовое столкновение грузовика Renault и легкового автомобиля Volvo", - сообщает представитель Государственной полиции Лина Багдоне.

Глядя на расположение машин после аварии, видно, что грузовой автомобиль, скорее всего, направлялся в сторону Тинужи. На данный момент точно не ясно, что заставило водителя грузовика потерять управление автомобилем и выехать на встречную полосу. Удар оказался смертельным для двух человек.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель легкового автомобиля, мужчина 1960 года рождения, и пассажир легкового автомобиля, мужчина 1983 года рождения", - заявила представитель Госполиции.

В результате трагического происшествия движение транспорта на месте происшествия было ограничено на несколько часов.

Правоохранители возбудили уголовное дело и продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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