Покупателей нет: созревшая рекордно рано эстонская клубника не вызвала ажиотажа на рынке

На хуторе площадью 20 гектаров недалеко от Васула в волости Тарту выращивают клубнику, малину, черную и красную смородину, а также сливу. Сейчас горячий сезон и можно даже сказать тревожное время, ведь клубника в этом году поспела непривычно рано. Ни владелец, ни покупатели не могли ожидать такого раннего созревания.