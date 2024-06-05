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Покупателей нет: созревшая рекордно рано эстонская клубника не вызвала ажиотажа на рынке

Келли Олеск rus.postimees.ee
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Клубника. Иллюстративное фото.
Клубника. Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

"Первую клубнику со взбитыми сливками мы съели несколько дней назад", - с гордостью заявил в начале этой недели владелец хутора Мадис Пеннар, сообщает Rus.Postimees.

Перевод: София Солдатенко

На хуторе площадью 20 гектаров недалеко от Васула в волости Тарту выращивают клубнику, малину, черную и красную смородину, а также сливу. Сейчас горячий сезон и можно даже сказать тревожное время, ведь клубника в этом году поспела непривычно рано. Ни владелец, ни покупатели не могли ожидать такого раннего созревания.

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