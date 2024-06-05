Много молодежи не откликается на повестки СГО: рассматриваются более жесткие санкции

Призыв этого лета был организован в начале года, при этом впервые был применен принцип жеребьевки. 83 человека из 300 выбранных жребием не откликнулись. Причины этого могут быть разные, включая сознательное уклонение от службы. Сейчас штраф за уклонение составляет до 350 евро, но Министерство обороны рассмотрит вариант введения более суровых наказаний.

1 июля прошлого года к службе приступили 253 военнослужащих, все они подали заявления добровольно. 245 из них на прошлой неделе закончили службу, при этом 111 молодых военнослужащих подписали договор о профессиональной службе.

Призыв СГО организуется дважды в год. Это касается молодых людей 18 и 19 лет. При подготовке третьего призыва добровольцев стало недостаточно, и в январе этого года Минобороны организовало отбор, в ходе которого в соответствующей возрастной группе по принципу случайности были выбраны 300 молодых людей, подлежащих обязательному призыву.

Им были направлены повестки с призывом явиться на проверки здоровья. 83 человека не дали никакого ответа. Эта цифра вызывает беспокойство, и Минобороны выясняет причины. Они могут быть разными: у части молодых людей не создан электронный адрес для получения сообщений от государственных учреждений; часть живет за границей и уже долгое время не имеет связи с Латвией или же не живет по декларированному месту жительства.

В ряде случаев речь идет и об уклонении от обязательной службы. Сейчас предусмотренная за это законом санкция составляет 350 евро. О том, следует ли ужесточать наказание, во вторник, 4 июня, рассуждали в подкомиссии Сейма по всеобщей государственной обороне.

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