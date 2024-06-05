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В Иецаве развлечения молодежи с автомобилем закончились серьезным ДТП

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В Иецаве развлечения молодежи с автомобилем закончились серьезным ДТП
В Иецаве развлечения молодежи с автомобилем закончились серьезным ДТП Фото: Ekrānuzņēmums no video/Sadursme/"Instagram"

В соцсетях распространилось видео, на котором группа молодых людей управляла автомобилем и попала в серьезную аварию. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы узнать больше о случившемся.

В Госполиции TVNET сообщили, что во вторник, 4 июня, около 20:00 в Иецавской волости Бауского края молодой человек 2005 года рождения управлял автомобилем марки Audi.

Водитель не справился с управлением, после чего машина вылетела с дороги и перевернулась на поле фермерского хозяйства.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто физически не пострадал. Хозяйству также не был причинен ущерб и его представитель не предъявил претензий.

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