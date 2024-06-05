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В кафе в центре Вильнюса произошел взрыв. Пострадал человек

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Пожар в кафе Вильнюса
Пожар в кафе Вильнюса Фото: LRT/"Facebook"

В Вильнюсе, столице Литвы, произошел взрыв, за которым последовал пожар. В результате инцидента пострадал сотрудник кафе, сообщает литовское издание 15min.lt.

Сообщение о пожаре поступило в 11:22. Единственным пострадавшим стал сотрудник кафе. Сотрудник получил травмы при тушении пожара.

Анонимный очевидец утверждал порталу 15min, что в ресторане произошла утечка газа. По словам очевидца, на месте происшествия несколько человек находятся в шоковом состоянии.

Также очевидец рассказал, что на место прибыли пожарные, медики и сотрудники полиции.

К моменту прибытия экстренных служб пожар уже был потушен. Пожарные извлекли газовые баллоны и потушили остатки огня.

Очевидец подчеркнул, что кухне нанесен серьезный материальный ущерб.

Портал LRT.lt сообщает, что пожарные и спасатели прибыли на место происшествия в 11:29. Пожар был локализован в 11.41. А в 11:45 ликвидирован.

Представитель пожарно-спасательной службы сообщил, что на данный момент угрозы жителям нет. Полиция ведет расследование, чтобы выяснить причины инцидента.

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