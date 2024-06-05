Многоквартирные дома в Латвии будут обследоваться по общему стандарту

В поправках к правилам содержания жилых домов подробно прописаны порядок и критерии, которые с 1 января 2025 года придется соблюдать специалистам, занимающимся проверкой зданий, техническим уходом, плановым ремонтом. Стандарт будет относиться и к случаям, когда дома осматривают после штормов, наводнений и других природных явлений.

Как ожидается, единовременная плата с домоуправлений за стандарт составит 44,09 евро за дом. Провести обследование, не соблюдая общие правила, разрешат в исключительных случаях - если общество квартировладельцев не смогло собрать необходимую сумму.

Согласно поправкам, плата за эту услугу будет автоматически входить в договоры, заключенные между управляющими компаниями и жильцами после 1 июля этого года. Дома, где договоры были подписаны раньше, смогут эту услугу заказать.

Изменения были предложены участниками рынка управления домами и разработаны Бюро стандартизации. Авторы поправок подчеркивают, что национальный стандарт при обследовании жилых домов необходим, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию жилья в течение всего срока его службы.

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